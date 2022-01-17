Hamas ve İslami Cihad: İsrail, Filistinlilere yönelik ihlallerin bedelini ödeyecek - Son Dakika

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği "suçların" bedelini ödeyeceğini belirtti.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Falih Ceradat isimli Filistinliyi öldürmesinin ardından her iki hareket tarafından ayrı ayrı açıklama yapıldı.

Hamas'ın açıklamasında, "İşgalci, hem askerlerinin hem de yerleşimcilerinin halkımıza ve onun mülklerine yönelik saldırılarının bedelini ödeyecek. Halkımız kendi topraklarında onurlu ve güven içinde bir hayat sürünceye dek direniş güçleri, gaspçı işgalcilerin kabusu olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Batı Şeria'nın güneyinde kahramanca bıçaklama eylemini gerçekleştiren şehit Ceradat'la gurur duyulduğu" ve "bıçaklama eyleminin İsrail güçleri ile yerleşimcilerin Batı Şeria, Kudüs ve Necef'teki ihlallerine verilen doğal bir karşılık olduğu" kaydedildi.

İslami Cihad Hareketinin açıklamasında da İsrail askerleri ile yerleşimcilerin işlediği "suçların" cevapsız kalmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Yerleşimciler, Batı Şeria, Kudüs ve Necef'te canımıza ve topraklarımıza yönelik ihlallerinin bedelini ödeyecek. Halkımızın mücadelesi, bu topraklar ve kutsal mekanlar işgalden kurtuluncaya kadar sürecek." ifadelerine yer verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, "Falih Ceradat'ın, Beytullahim'in güneyindeki Gush Etzion kavşağında işgalci İsrail güçlerinin ateş açması sonucu şehit olduğunu" duyurmuştu.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.