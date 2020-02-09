Hamas ve İslami Cihad, İsrail'i, Gazze'ye askeri opesyon düzenleme konusunda uyardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas ve İslami Cihad, İsrail'i, Gazze'ye askeri opesyon düzenleme konusunda uyardı - Son Dakika

Hamas ve İslami Cihad, İsrail'i, Gazze'ye askeri opesyon düzenleme konusunda uyardı

6 saat önce

Gazze'de Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail'i Gazze'ye yeni bir askeri operasyon düzenleme konusunda uyardı.

Hamas ve İslami Cihad, İsrail'i, Gazze'ye askeri opesyon düzenleme konusunda uyardı, System.String[]

Gazze'de Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail'i Gazze'ye yeni bir askeri operasyon düzenleme konusunda uyardı.

Hamas ve İslami Cihad, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Gazze'ye yeni bir operasyon düzenlemeye hazır oldukları" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı açıklamada, "İsrail'i; halkımıza, topraklarına, kutsal mekanlara ve Gazze'ye yönelik, sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı ahmakça fiiller işleme konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu tehditler bizi korkutmadığı gibi Filistin halkını, Batı Şeria ve Gazze'deki direniş gruplarını da ancak işgale karşı mücadeleye devam etmeye sevk edecektir." diyen Berhum, Netanyahu'nun tehditlerini, Filistin halkının iradesini kırma ve İsrail içindeki krizleri örtbas etme amacı taşıyan umutsuz bir çaba olarak nitelendirdi.

İslami Cihad'dan yapılan açıklamada ise Filistin direnişinin, kendisine yönelik herhangi bir saldırıya cevap vermekten çekinmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, diğer direniş gruplarına birlik olma ve İsrail'in saldırılarına karşı koymak için ulusal bir direniş cephesi oluşturma çağrısı yapıldı.

Netanyahu bugün, hükümetinin haftalık toplantısında, "atılan roketlere ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlara karşılık Gazze'ye askeri bir operasyona hazır oldukları" açıklamasında bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:36 Kaynak: AA
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