Hamas: Yemen'deki talihsiz çatışmalarda taraf değiliz - Son Dakika

Hamas, Yemen'deki "talihsiz çatışmalarda" hükümet veya Husilerden herhangi bir tarafı desteklemediğini, Yemen için "iyilik, birlik ve çatışmaların son bulmasını" dilediğini duyurdu.

Hamas'ın Yemen Maslahatgüzarı Muaz Ebu Şemmale'nin Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası gelen bazı tepkiler üzerine Hamas yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ebu Şemmale'nin söz konusu görüşmede kullandığı "zafer ve kurtuluş" ifadeleriyle Kudüs ve Filistin'in kurtuluşundan başka bir şey kastedilmediği vurgulandı.

Hamas'ın Yemen'deki çatışmalarda bir tarafı desteklediği veya çatışmalara müdahale ettiği anlamına gelebilecek herhangi bir söylem, tutum veya davranışın kesinlikle kişisel olduğu, hareketi veya yöneticileri bağlamadığı kaydedildi.

Yemen halkının, tüm mücadelelerinde Filistin halkının yanında durmasından övgüyle söz edilen açıklamada, Hamas olarak Yemen'e ve halkına "iyilik, birlik ve çatışmalardan kurtulmaları" dileğinde bulunulduğu ifade edildi.

Ebu Şemmale, 6 Haziran'da El-Husi ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılar sırasında Husilerin Filistin halkını desteklemek için başlattığı girişimi överek, "Yemen'de kardeşlik ve rahatlık hissediyoruz ve bu, Yemen halkının Filistin ve Mescid-i Aksa'ya olan sevgisini gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.