Son Dakika Haberleri: Hamas Yeni Filistin Hükümetini Tanımayacağını Duyurdu

Hamas Yeni Filistin Hükümetini Tanımayacağını Duyurdu

43 dakika önce

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), atanan yeni Başbakan Muhammed Iştiyye'yi tanımayacaklarını duyurdu.

Hamas Yeni Filistin Hükümetini Tanımayacağını Duyurdu, System.String[]
Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas), atanan yeni Başbakan Muhammed Iştiyye'yi tanımayacaklarını duyurdu. Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından, hükümet kurmakla görevlendirilen Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'nin hükümetini tanımayacaklarını açıkladı. Kanu, "Gazze hariç tutularak tek partili hükümet kurulması, Filistin topraklarındaki siyasi krizin kalıcı hale gelmesine ve siyasi bölünmüşlüğü ayrılığa dönüştürecek bir adımdır" dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'nın Ocak ayındaki istifası sonrası, Iştiyye'yi hükümet kurmakla görevlendirmişti. Filistin Devlet Başkanı Abbas, 2006'da Filistin genelinde yapılan seçimler sonucu çoğunluğunu Hamas'ın kazandığı ve 2007'den beri askıya alınmış Filistin Meclisini Aralık ayında feshetmişti. Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Batı Şeria ve Gazze Şeridi, 2 farklı idare tarafından yönetiliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:21 Kaynak: İHA

Gazze, Hamas, Filistin, Güncel
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