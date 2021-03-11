Hamas yetkilisi Tahir en-Nunu, Filistin Ulusal Diyalog Görüşmeleri ile yaklaşan seçimleri AA'ya değerlendirdi - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, ülkenin siyasi gruplarının, Filistin Ulusal Konseyinin tekrar kurulmasını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de 17 Mart'ta Filistin Ulusal Diyalog Görüşmelerinin ikinci turunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Filistin siyaset sahasına ilişkin son gelişmelerle ilgili İstanbul'da bulunan Nunu, Filistin Ulusal Diyalog Görüşmelerinin ikinci turunu ve yaklaşan seçimleri AA muhabirine değerlendirdi.

Hamas hareketinin "yaklaşan yasama seçimlerine nasıl katılacaklarına ilişkin nihai görüşü netleştirmek" üzere olduğunu söyleyen Nunu, "Filistin direniş gruplarından oluşan bir seçim listesi oluşturma" olasılığına işaret etti.

Kahire'de 17 Mart'ta yapılacak görüşmelerde, "planlanan seçimler, gerçekleştirilecek seçimleri sekteye uğratabilecek mekanizmalar ve bölgelerin" ele alınacağını söyleyen Nunu, Ulusal Konsey'in yeniden oluşturulması ile ilgili her şeyin görüşüleceğini belirtti.

Görüşmelerin yurt içinde ve yurt dışındaki tüm Filistinlileri kapsayacak bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Nunu, yapılacak ikinci tur diyalog görüşmelerinin "işgal altındaki bölgenin dışında ikamet eden 6 milyon Filistinlinin rolünü yeniden canlandırmayı" amaçlayarak, bu görüşmelerle ülkenin geleceğine ortak olmalarının sağlanacağını ifade etti.

Nunu ayrıca, "Filistinli grupların göstereceği siyasi iradenin, seçimlere gidiş aşamasındaki engellerin üstesinden gelmenin bir yolunu bulacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlere katılım

Mensubu olduğu hareketin seçimlere nasıl katılacağına dair son kararın verilmek üzere olduğunu aktaran Nunu, "Hamas'ın seçimlere nasıl katılacağına dair karar netleştirilince açıklanacak. Bu anlamda olumlu ve önemli bir yol kat edildi." dedi.

Nunu, şöyle devam etti:

"Filistin siyasi eylemine herkesin katılımını sağlamak ve işgal edilen topraklarda demokrasiyi ve gerçek temsili garanti altına almak için Filistinli çeşitli siyasi gruplarla diyaloglar kuruluyor. Hareket için, tek bir seçim listesi veya farklı siyasi gruplar, partiler, bağımsızlar veya sivil toplum grupları gibi Filistinli çeşitli siyasi odakları içeren ortak bir ulusal liste seçenekler arasında."

Fetih ve Hamas hareketleri arasında ortak bir seçim listesi oluşturulmasıyla ilgili konuşan Nunu, "Fetih hareketi ile ortak liste konusunu görüşmek için çok erken. Hamas ve Fetih arasında bu konuda iletişim sürüyor. Fetih'ten gelen herhangi bir teklif ile diğer seçenekler incelenecek. Ulusal Birlik listesi de dahil, tüm olasılıkları inceliyoruz. İhtimallerle değil, gerçeklerle ilgileniyoruz." yorumunda bulundu.

Nunu, Gazze'de seçimlerin yapılmasıyla ilgili olarak, "Gazze'deki seçimler, mutabık kalındığı üzere, Filistin polisine emanet olacak. Seçim merkezlerinin güvenliğinden polis sorumlu." dedi.

Hamas yetkilisi, seçim sonuçlarına ilişkin beklentileriyle ilgili olarak, "Filistin halkının, direnişin gücüne inandığı için seçimlerde Hamas'a destek vereceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından sonra Gazze'ye abluka uyguladığını hatırlatan Nunu, "İsrail, Gazze'ye uyguladığı ablukayla Filistin halkını demokratik seçiminden dolayı cezalandırdı. İşgal güçleri, Gazze'ye uyguladığı ablukayla Filistin halkının Hamas'ın başını çektiği direnişle ilişkisini kesmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

Nunu ayrıca, İsrail'in bu ilişkiyi baltalamaya yönelik girişimlerine rağmen, "Gazze'de ve tüm Filistin'de direnişle bağın daha da arttığını" ifade etti.

Seçimler uzlaşıya doğru atılan bir adım

Nunu, Hamas'ın seçim sürecine katılması kararının "bölünmeye son veren önemli bir adım oluşturduğuna" inandığını kaydetti.

Hamaslı yetkili, "Filistin ulusal meşruiyetinin yanı sıra Filistin ortak vizyonuna ulaşmak ve herhangi bir geri adımı engellemek için yürütülen siyasi programlar, direniş projesi ve farklı araçlarla yürütülen diğer projeler arasında entegrasyona dayalı siyasi bir sistem tesis etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nunu, seçim sürecinin sonuna ulaşılması, uzlaşmanın sağlanması ve Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin sonlandırılması yönündeki umudunu dile getirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması

Hamas ile İsrail arasında Mısır, BM ve Katar'ın arabuluculuğu sonucu 2018 sonlarında varılan ateşkese de değinen Nunu, İsrail'in anlaşmanın ciddiyetini kaybetmesi amacıyla maddelerini uygulamayı ertelediğini belirtti.

Nunu, anlaşma çerçevesinde üzerinde mutabık kalınan projelerin bir kısmının fiilen uygulandığını, diğerlerinin ise hala "İsrail'in ertelemesiyle" karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Hamas, işgal güçlerinin aksatmaya çalıştığı bu projeleri uygulamaya devam ediyor." dedi.

Hamas'ın anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir Amerikan sahra hastanesinin kurulmasını kabul etmesi; ancak ocakta tamamlanan hastaneye hasta göndermeyi reddetmesi meselesine ilişkin Nunu, şunları söyledi:

"Hastanenin amacı Gazze'de gerçekleştirilemeyen; hastaların masraflarını karşılayamadığı tedavilerini tamamlamak için bölge dışına çıkmak zorunda oldukları çeşitli hastalıkların tedavisini ve ameliyatları yapmaktı."

Nunu, hastaneden dijital değil niteliksel bir katkı ve tedavi çeşitliliği sunmasını istediklerini ifade ederek, varılan anlaşmaya uyulması ve halkın ihtiyaç duyduğu branşların sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Hamaslı yetkili, üzerinde anlaşmaya varılan hizmetlerin taahhüt edilmesi halinde hastaneyle çalışılacağını sözlerine ekledi.

Mısır'ın Refah Sınır Kapısında sağladığı kolaylıklar

Nunu ayrıca Mısır'ın bölgenin güneyindeki kara sınır kapısı Refah'taki çalışmalar için sağladığı kolaylıklardan övgüyle söz etti.

"Mısır, Refah Sınır Kapısı konusunda tatiller hariç her gün açılması gibi pek çok kolaylık sundu." diyen Nunu, seyahat süresinin daha kolay ve rahat bir hale geldiğini söyledi.

Nunu, Hamas'ın bu kapsamda Mısır'ın rolünün daha da büyük olmasını temenni ettiğini aktardı.

Mısır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında geçen yıl mart ayında Hamas ile anlaşarak, sınır kapısını kapatmaya ve son aylarda kısmi şekilde yeniden açmaya karar vermişti.

Ancak Mısır makamları, işleyişe ilişkin ayrıntılı bir açıklamada bulunmaksızın şubat ayı başlarında Refah Sınır Kapısından geçişleri hergün olacak şekilde başlattı.