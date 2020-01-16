Hamas yetkilisinden "Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz kesintiye uğradı" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamas yetkilisinden 'Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz kesintiye uğradı' açıklaması - Son Dakika

Hamas yetkilisinden "Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz kesintiye uğradı" açıklaması

12 dakika önce

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, hareketin Suudi Arabistan ile ilişkilerinde Riyad kaynaklı kopukluk yaşandığını ancak aralarında düşmanlığın bulunmadığını söyledi.

Hamas yetkilisinden

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, hareketin Suudi Arabistan ile ilişkilerinde Riyad kaynaklı kopukluk yaşandığını ancak aralarında düşmanlığın bulunmadığını söyledi.

Hayye, Hamas'ın resmi internet sitesine verdiği röportajda, "Hamas, hiçbir Arap veya İslam ülkesine düşmanlık duymaz. Onlar bizim ailemiz, gururumuz. Halkımızın direnişini desteklemelerini ve yanımızda yer almalarını istiyoruz. Bu hep böyleydi ve bugün de istediğimiz bu." dedi.

Hamas yetkilisi, şöyle devam etti:

"(İlişkilerde) Suudi Arabistan'daki kardeşlerimiz tarafından uygulanan bir kesinti ve kopukluk olduğu söylenebilir. Ancak biz Filistin davasının kucaklanması, desteklenmesi ve tüm ülkelerle ilişkilerin sürdürülmesi temelinde Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi önemsiyoruz."

Hamas'ın ülkelerle siyasi ilişkilerinin denge ve açılım üzerine kurulu olduğuna işaret eden Hayye, örgütün kuruluşundan bu yana, isteyen tüm ülkelerle iletişim kurduğunu, hareketin hem resmi olarak hem halk düzeyinde birçok ülke ile seçkin ilişkileri bulunduğunu aktardı.

Hayye, İran'a işaret ederek, herhangi bir ülkenin boykot edilmesini istemediklerini kaydetti.

Hamas'ın FKÖ ile rekabet ettiği iddiası

Öte yandan, Hayye, Filistin yönetimine ve Fetih Hareketi'ne bağlı medya kuruluşlarının ortaya attığı "Hamas'ın, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile rekabet ettiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

Hayye, "Biz kendimizi FKÖ'ye alternatif olarak önermiyoruz. Ancak FKÖ, fonksiyonunu, konumunu, stratejini kaybetti, zayıfladı. Etrafındaki destekçileri dağıldı. Öncelik, dava için destek toplamaktır." diye konuştu.

Hamas'ın İslam aleminin birliğini sağlayacak tüm oluşumların içerisinde olmaya çalıştığını vurgulayan Hayye, Filistin davasının ve FKÖ'nün itibarının yeniden kazanılması gerektiğini belirtti.

Hamas yetkilisi, hareketin seçim için hazır olduğunu da vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin geçen pazar, Umman'ın başkenti Muskat'ta yeni Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile görüşmesi, Fetih Hareketi ile Filistin yönetimini kızdırmıştı.

Filistin yönetimine bağlı basın organları, Hamas'a FKÖ'nün alternatifi olmaya çalıştığı ve Filistin davasına saygısızlık ettiği yönünde suçlamalar yöneltmişti.

Suudi Arabistan, Filistin, Riyad, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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