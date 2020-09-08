Hamas yöneticilerinden Ebu Merzuk: "İsrail-BAE anlaşması, bölgede kötülüklere kapı açacak" - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasının, bölgede kötülüklere kapı açacağını belirtti.

Ebu Merzuk, İsrail-BAE anlaşması, Filistin'deki gruplar arasındaki bölünmüşlük, Hamas'ın İsrail ile ateşkes anlaşması ve İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

İsrail-BAE normalleşme anlaşmasına ilişkin Ebu Merzuk, "ABD ve Batı medyasının, normalleşme anlaşmasını desteklemeleri doğaldır. Çünkü bu, en önemli neden olan 'Arap-İsrail çatışmasının Filistin-İsrail çatışmasına dönmesi' yönündeki Batı'nın bakış açısına hizmet etmektedir." ifadesini kullandı.

BAE'nin attığı normalleşme adımının Arap Birliği zirvelerinde alınan kararları ihlal ettiğini vurgulayan Ebu Merzuk, anlaşmanın Arap ülkelerinin özellikle Filistin meselesiyle ilgili kararlarını yok saymayı amaçladığını kaydetti.

"İsrail-BAE anlaşması, bölgede kötülüklere kapı açacak" diyen Ebu Merzuk, bölgede ağırlığı olmayan bazı ülkelerin de BAE'nin normalleşme anlaşmasına tabi olabileceğini söyledi.

"Filistinli grupların toplantısından memnuniyet duyulması bekleniyordu"

Filistinli grupların liderlerinin, 3 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan katıldığı çevrimiçi toplantıya da değinen Ebu Merzuk, "Toplantıya Filistin düzeyinde daha fazla katılım sağlanmasını ve Arap ülkelerinin daha çok memnuniyet duymasını bekliyorduk." dedi.

Ebu Merzuk, toplantının seçimlerin yanı sıra siyasi kararlara katılım ve diğer ulusal eylemler safhasında yeni bir iş birliği aşaması oluşturduğunu dile getirdi.

Hamas'ın Filistin'deki tüm grupların Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) katılmasını ve tüm grupların varlık gösterdiği bir mücadele programının olmasını istediğini ifade eden Ebu Merzuk, FKÖ ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan "Oslo Barış Anlaşması"nın tüm sonuçlarının gözden geçirilmesi için ciddi bir adım atılacağı ve Filistin halkının yararına bir yol izleneceği umudunu dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin de katılımıyla, 3 Eylül'de Filistinli grupların genel sekreterleri, Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı bir toplantı gerçekleştirmişti.

" Türkiye'nin Abbas, FKÖ ve Hamas ile çok güçlü ilişkileri var"

Filistin uzlaşısında Türkiye'nin rolüne ilişkin Ebu Merzuk, "Türkiye'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, FKÖ ve Hamas ile çok güçlü ilişkileri var. Uzlaşma için bir şeyler yapmaya da hazırlıklıdır." dedi.

Ebu Merzuk, "Türkiye bu tür toplantılar ve uzlaşmalar için çağrıda bulunursa, Hamas şüphesiz davete cevap verecektir." diye konuştu.

Haziran 2007'den bu yana Batı Şeria ve Gazze'de Fetih ve Hamas hareketleri arasında bölünmüşlük yaşanıyor.

Gazze'deki gruplar ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması

Hamaslı yetkili, ağustos ayı sonunda, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından İsrail'le varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin "İşgalci İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de yaşam koşulları gün geçtikçe kötüleşerek yoksul sayısı artıyor. Kurumlar da ekonomik olarak çöküyor." dedi.

Her seferinde Gazze'deki sorunlara kısmi çözümler üretildiğini ve siyonist İsrail'in tekrar sıfır noktasına geri döndüğünü belirten Ebu Merzuk, "Bu yüzden halk, kendisini düşmana karşı yanan balonlar gibi çeşitli yollarla ifade etmeye başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Merzuk Mısır'ın ara buluculuk girişimine dair ise şunları kaydetti:

"Mısır'ın ara buluculuğu başlangıçta hareketli olsa da bir sonuca varamadı. Ardından Katar harekete geçerek çabaların başarısı için Gazze'deki yoksullara mali destek, öğrenci bursları, işsizlik gibi bazı sorunların çözümünü üstlendi. Katar, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi karşılığında bir sükunet sağlamayı başardı."

Hamas Hareketi, 30 Ağustos'ta, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin ara buluculuk çabaları sonucu İsrail'le ateşkese varıldığını duyurmuştu.

İsrail ile esir takası müzakerelerinde ilerleme yok

Ebu Merzuk, İsrail hapishanelerdeki Filistinli tutuklular konusunda ise "Tutukluların serbest bırakılması konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim milli ve insani bir görevimiz. Tutuklular, her Filistinli ailenin dosyasıdır. Bu konunun çözümleri için anlaşmalar olmalı." diye konuştu.

Hamas'ın İsrail ile bir esir takası anlaşması yapmak istediğini belirten Ebu Merzuk, İsrail'in bu dosyayı "kendisi için koyduğu yasa ve bazı nedenlerden dolayı" açmaya hala tereddüt ettiğini, şu ana kadar bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 6 Nisan'da Gazze'deki İsrailli kayıp askerler konusunda ara bulucular kanalıyla acil bir diyalog çağrısında bulunmuştu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, ilk kez Nisan 2016'da, ellerinde İsrail askerinin bulunduğunu duyurmuş ancak ölü ya da sağ olduklarına dair bilgi vermemişti.

İsrail hapishanelerinde 365'i idari tutuklu, 160'ı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.