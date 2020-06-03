Hamas yöneticilerinden Salah:

Hamas'ın Filistin diasporasından sorumlu yurt dışındaki yöneticisi Mahir Salah, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının, bölgedeki mevcut çatışma ortamına yeni bir kapı açacağını ve gerginliği tırmandıracağını söyledi.

Salah, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" kararına karşı "Batı Şeria, Batı Şeria'mızdır" sloganıyla uluslararası bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Hamas yöneticisi, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde Orta Doğu barış planı çerçevesinde uygulanmaya hazırlanan ve İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'undan fazlasının ilhakını içeren planın Filistin için gerçek bir tehlike olduğunu ifade etti.

Batı Şeria'nın adeta "ABD'nin İsrail'e vermek için zamanla yarıştığı bir hediye" olduğunu ve Washington'un bölgede bunun için zemin hazırladığını söyleyen Salah, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı çatışmaya yeni bir kapı açacak ve bölgedeki gerginliği tırmandıracak." dedi.

Salah, şunları kaydetti:

"Filistin içinde ve dışında yaşayan Filistinliler, işgalci İsrail'in Batı Şeria'yı parçalara ayırmasına izin vermeyecek. Batı Şeria, Batı Şeria'mızdır. Biz, Batı Şeria halkıyız ve onu koruyacağız. Ebedi başkentimiz Kudüs olarak kalacak. Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'mızdır. Onu kanlarımızla koruyacağız."

İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.