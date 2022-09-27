İkinci Jinbo Yük Treni Cııe İthalat Fuarı İçin Hamburg'dan Shanghai Şehrine Hareket Etti - Son Dakika
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İkinci Jinbo Yük Treni Cııe İthalat Fuarı İçin Hamburg'dan Shanghai Şehrine Hareket Etti

27.09.2022 10:04
İkinci Jinbo Yük Treni Cııe İthalat Fuarı İçin Hamburg'dan Shanghai Şehrine Hareket Etti

HAMBURG, 27 Eylül (Xinhua) -- İkinci "Jinbo" Çin-Avrupa yük treni, 5'inci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek ürünlerle birlikte Pazartesi günü Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg'dan Çin'in Shanghai şehrine doğru hareket etti.

HAMBURG, 27 Eylül (Xinhua) -- İkinci "Jinbo" Çin-Avrupa yük treni, 5'inci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIIE) sergilenecek ürünlerle birlikte Pazartesi günü Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg'dan Çin'in Shanghai şehrine doğru hareket etti. "Jinbo", Çince'de CIIE'nin kısa adı olarak kullanılıyor. CIIE'de sergilenecek ürünlerle dolu olan on dört konteyner, Polonya, Belarus, Rusya ve Çin'in kuzeyinde yer alan Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli kara limanı üzerinden Shanghai şehrine doğru yol alıyor. InterRail Europe GmbH'nin iş geliştirme müdürü Alexander Thonert'e göre, ürünler arasında otomotiv parçaları, mekanik bileşenler ve konsantre temizleme sıvıları bulunuyor. Çin'in Hamburg Başkonsolosluğu'ndan Konsolos Jin Wei, bu senenin Çin ile Almanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü olduğunu belirtti. Hamburg'dan yola çıkan ikinci "Jinbo" treninin, Shanghai ile Hamburg arasındaki 36 yıllık dostluğu kutladığını söyleyen Konsolos, bunun Çin'in açık kapılarının asla kapanmayacağının ve Çin-Alman işbirliğinin devam edeceğinin kanıtı olduğunu sözlerine ekledi. İlk "Jinbo" Çin-Avrupa yük treni, geçen Ekim ayında Hamburg'dan yola çıkarak Shanghai'daki CIIE'ye ürün taşımıştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Almanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İkinci Jinbo Yük Treni Cııe İthalat Fuarı İçin Hamburg'dan Shanghai Şehrine Hareket Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İkinci Jinbo Yük Treni Cııe İthalat Fuarı İçin Hamburg'dan Shanghai Şehrine Hareket Etti - Son Dakika
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