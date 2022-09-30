Alman Ceo: Çin'in Cosco Şirketinin Hamburg Limanı İçin Teklifi Büyük Bir Kazanç

HAMBURG, 30 Eylül (Xinhua) -- Hamburg Limanı Pazarlama CEO'su Axel Mattern Xinhua'ya verdiği yakın tarihli bir röportajda, Çin'in deniz taşımacılığı devi COSCO'nun Hamburg limanındaki bir konteyner operatörünün hissesini satın alma teklifinin tehdit değil büyük bir kazanç olduğunu söyledi. Mattern, "Açıkçası, Hamburg Limanı'nda elleçlenen yüklerin yaklaşık üçte biri Çin'den gelip Çin'e gidiyor. Çin ile ticaretin önemi uzun bir geçmişe sahip" dedi. COSCO, onlarca yıldır limanın müşterisi oldu. Mattern teklifin, "yalnızca Almanya'da değil, diğer Avrupa ülkelerinde de çok olağan olan tamamen bir ticari karar" olduğunu ifade etti. Limanın lojistik şirketi HHLA, 2021 yılının Eylül ayında Hamburg'un Tollerort terminalindeki yüzde 35 azınlık hissesini COSCO Nakliye Limanları Limited Şirketi'ne satmayı kabul etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Long Beach Limanı'nın yeni konteyner terminaline yanaşan Çin'in COSCO Nakliye şirketine ait bir konteyner gemisi, 20 Ağustos 2021. (Fotoğraf: Gao Shan/Xinhua)

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck geçtiğimiz günlerde, Çin'e kritik Alman altyapısında bir pay vereceğini savunduğu anlaşmaya izin vermeme eğiliminde olduğunu söyledi. "Siyaset değil, iş yapmak istiyoruz" diyen Mattern, hükümetin "stratejik planlaması ile liman hisselerinin tamamen farklı şeyler olduğunu" da sözlerine ekledi. Ayrıca Çin'in teklifini geri çevirmenin sadece liman için değil Almanya için de bir felaket olacağı konusunda uyarıda bulunan Mattern, "Çin tarafıyla ticaret, ulaşım ve lojistik alanlarında, her iki tarafın da birbirini daha iyi anlamasına ve öğrenmesine yardımcı olacak iyi ilişkilere ihtiyacımız var ve bugüne kadar da sahip olduk" dedi.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in COSCO Nakliye şirketine ait Libra konteyner gemisi, Çin'in doğusunda yer alan Shanghai Yangshan Limanı'nda görülüyor, 13 Ekim 2021. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Ticaret ve ulaşımın çok karmaşık girişimler olduğunu hatırlatan Mattern, Çin, ABD ve Almanya dahil dünyanın tüm ülkelerinin tedarik zincirinin bir parçası olduğunu söyledi.

Mattern, "Hamburg ile Çin arasındaki lojistik işbirliği yalnızca iki ülke için değil, aynı zamanda küresel tedarik zinciri için de çok önemli" dedi.