Hamburg'da 13 Türk kökenli vekil eyalet meclisine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamburg'da 13 Türk kökenli vekil eyalet meclisine girdi - Son Dakika

Hamburg'da 13 Türk kökenli vekil eyalet meclisine girdi

7 saat önce

Almanya'nın Hamburg eyaletinde pazar günü yapılan eyalet meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlara göre 13 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi.

Hamburg'da 13 Türk kökenli vekil eyalet meclisine girdi, System.String[]

Almanya'nın Hamburg eyaletinde pazar günü yapılan eyalet meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlara göre 13 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi.

123 üyeli Hamburg Eyalet Meclisine, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Cem Berk, Ali Şimşek, Güngör Yılmaz, Barış Önes, Kazım Abacı, Yeşiller'den Yusuf Uzundağ, Filiz Demirel ve Sina Aylin Demirhan, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) David Erkalp, Sol Partiden Cansu Özdemir, Metin Kaya, Deniz Çelik ve Mehmet Yıldız olmak üzere toplam 13 Türk kökenli vekil girmeye hak kazandı.

Öte yandan seçimde SPD, CDU, Yeşiller, Sol Parti ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 5 barajını aşan partiler oldu. Daha önce barajı aştığı açıklanan Hür Demokrat Parti (FDP) ise oyların sayımında yapılan hatanın belirlenmesi sonrası meclis dışında kaldı. FDP'nin yüzde 4,9 oy aldığı kaydedildi. Ancak Anna von Treuenfels tercihli oylarla doğrudan seçilmeyi başardığı için FDP adına meclise girebilen tek meclis üyesi oldu.

Geçici sonuçlara göre SPD 54, Yeşiller 33, CDU 15, Sol Parti 13, AfD 7, FDP 1 meclis üyesine sahip oldu.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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