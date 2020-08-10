Hamburg'da 300 milyon Euro değerinde kokain ele geçirildi - Son Dakika

Almanya'nın Hamburg kentinde piyasa değeri 300 milyon Euro olan kokain ele geçirildi.

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Hamburg Limanı'nda Polonya'ya gidecek olan pirinç çuvallarının içerisinde piyasa değeri 300 milyon Euro olan kokain ele geçirildi. Polis ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda Güney Amerika ülkesi Guyana'dan Hamburg'a gelen konteyner gemisindeki pirinç çuvalları içerisinde saklanan kokainin kara yoluyla Polonya'ya taşınacağı bildirildi. Hamburg polisi, ele geçirilen kokainin Avrupa'da uyuşturucu toptancılığı yapan şebekelere gönderileceğini öne sürdü.

Öte yandan gümrük soruşturma ofisi sözcüsü yaptığı açıklamada, ele geçirilen kokainin Hamburg Limanı'nda ele geçirilen en büyük miktarlardan biri olduğunu aktardı. - HAMBURG