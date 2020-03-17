Hamburg'da iskele çöktü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamburg'da iskele çöktü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Hamburg'da iskele çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Almanya'nın Hamburg kentinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Hamburg'da iskele çöktü: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Almanya'nın Hamburg kentinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Almanya'nın en büyük liman kenti Hamburg'da bulunan eğlence merkezi St. Pauli'de yeni yapılan bir binanın duvarındaki tuğlalar ve iskele çöktü. Simon von Utrecht ile Budapester Caddesinin kesiştiği yerde yapımı devam eden binanın çöken iskelesi ve duvarı büyük bir gürültüye neden olurken olay yerine 60 itfaiye ile çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Çöken enkazdan 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı. 1'i ağır olmak üzere 8 işçinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere sevk edildi.

Öte yandan binanın duvarı ve inşaat iskelesinin çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!         
16:36
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi         
16:28
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı         
16:23
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin         
15:49
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi         
15:04
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı         
14:10
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti         
14:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi         
10:47
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 04:41:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamburg'da iskele çöktü: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]