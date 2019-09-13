Son Dakika Haberleri: Hamburg havaalanı'nda kaos
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Hamburg havaalanı'nda kaos

1 saat önce

Hamburg Havaalanı, biniş kartı ve kimliği olmayan şüpheli bir kişi yüzünden boşaltıldı.

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Hamburg Havaalanı, biniş kartı ve kimliği olmayan şüpheli bir kişi yüzünden boşaltıldı. Birçok uçuş iptal edildi ve yolcular güvenlik bölgesinde bekletildi.

Almanya'da Hamburg Havaalanı'nda şüpheli bir kişi kaosa sebep oldu. Elinde biniş kartı, kimlik ve bavul bulunmayan şüpheli bir kişinin gözaltına alınması sonrası havaalanı bir süreliğine boşaltıldı. Havaalanı içindeki binlerce yolcu havaalanının dışında bulunan güvenlik bölgesine yönlendirildi. Birçok seferin iptal edildiği, uçaklardaki yolcuların da boşaltıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Boşaltılan havaalanı
-Yolcuların bekleme görüntüleri


Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
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