Son Dakika Haberleri: Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Son Dakika Güncel Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

1 saat önce

Schenelsen Havalimanı, 2. Dünya Savaşından kalma 450 kilogram patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu, System.String[]
HAMBURG-Schenelsen Havalimanı, 2. Dünya Savaşından kalma 450 kilogram patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yolları(THY)'nın İstanbul-Hamburg seferini yapan tarifeli uçağı da bu gelişme üzerine Bremen'e mecburi iniş yaptı. Dönüş seferi olan Hamburg-İstanbul uçuşu ise iptal edildi.

Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda öğleden sonra 450 kilogram ağırlığında 2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bir bomba bulundu. Bunun üzerine havalimanı, akşam saatlerinde uçuş güvenliği nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Hamburg Havalimanı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, havalimanının ne zaman uçuşlara açılacağının belli olmadığı bildirilirken, yolculardan havayolu şirketleriyle irtibata geçerek uçuşlarıyla ilgili bilgi almaları istendi.

THY'NİN HAMBURG SEFERİNİ YAPAN UÇAĞI BERLİN'E İNDİ

Öte yandan, THY'nin TK1667 sefer sayılı İstanbul-Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmek zorunda kaldı. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenildi. Ayrıca, THY'NİN dönüş seferi olarak planlanan Hamburg- İstanbul seferi de iptal edildi


- İstanbul
Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkeme, Uber ile ilgili kararını verdi: Durdurulacak
Bergüzar Korel, Amerika'da gündeliğe giden ablası hakkında ilk kez konuştu! Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Erkan Zengin oldu! Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 00:54:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]