Hamburg Havalimanı'nda grev: 72 uçuş iptal
34 dakika önce
Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda, yer hizmetleri personelinin ücret artışı talebiyle yaptığı uyarı grevinden dolayı 72 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Almanya
'nın Hamburg Havalimanı'nda, yer hizmetleri personelinin ücret artışı talebiyle yaptığı uyarı grevinden dolayı 72 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:25
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