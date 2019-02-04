Son Dakika Haberleri: Hamburg Havalimanı'nda grev: 72 uçuş iptal

Hamburg Havalimanı'nda grev: 72 uçuş iptal

34 dakika önce

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda, yer hizmetleri personelinin ücret artışı talebiyle yaptığı uyarı grevinden dolayı 72 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Hamburg Havalimanı'nda grev: 72 uçuş iptal, System.String[]
Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda, yer hizmetleri personelinin ücret artışı talebiyle yaptığı uyarı grevinden dolayı 72 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:25 

Ekonomi
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