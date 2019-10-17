Son Dakika Haberleri: Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlatıldı
Son Dakika Güncel Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlatıldı

Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlatıldı

1 saat önce

Almanya'da Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 450 kilogram ağırlığındaki patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından uçuşlar yeniden başlatıldı.

Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlatıldı, System.String[]

Almanya'da Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 450 kilogram ağırlığındaki patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından uçuşlar yeniden başlatıldı.

Hamburg Havalimanı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yakınında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 450 kilogram ağırlığındaki patlamamış bomba bulunması nedeniyle dün havalimanının uçuşlara kapatıldığı hatırlatıldı.

Bombanın etkisiz hale getirildiği ve havalimanının uçuşlara açıldığı belirtilen açıklamada, yolculardan hava yolu şirketleriyle irtibata geçerek mevcut uçuşları hakkında bilgi almaları istendi.

Yolcu trafiği bakımından Hamburg Havalimanı, Almanya'nın en yoğun beşinci havalimanı olarak dikkati çekiyor. Havalimanından, geçen yıl 17 milyon 231 bin 667 yolcu seyahat etti.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bergüzar Korel, Amerika'da gündeliğe giden ablası hakkında ilk kez konuştu!
BM Güvenlik Konseyi üyesi Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 'harekâta son verin' çağrısı Suat Serdar: Ozan Kabak ile savaşa karşıyız Angela Merkel mülteci konusunda Türkiye'ye destek verdi: Büyük bir yük aldığını biliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 03:51:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]