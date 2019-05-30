Son Dakika Haberleri: Hamburg yeni teknik direktörünü buldu
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Hamburg yeni teknik direktörünü buldu

7 dakika önce

Hecking yeni sezon için nasıl bir kadro kuracaklarına ilişkin ise "Hamburg'da oynamak isteyen futbolulara bizim ihtiyacımız var" dedi.

Hamburg yeni teknik direktörünü buldu, System.String[]
Hecking yeni sezon için nasıl bir kadro kuracaklarına ilişkin ise "Hamburg'da oynamak isteyen futbolulara bizim ihtiyacımız var" dedi.

Hecking İkinci Bundesliga'nın çekici bir lig olduğuna dikkat çekerken "İkinci Bundesliga geçen yıl ligde yaşanan mücadele ve kupa maçlarıyla ilginç ve dikkat çekici bir lig oldu" dedi. İkinci Bundesliga'nın kimi zaman gerçek değerini bulamadığını da belirten Hecking "Ligde kesinlikle heyecan ve gerilim var" dedi.

Uzun yıllar Bundesliga'da mücadele eden Hamburg, Nürnberg, Stutgtart ve Hannover gibi köklü kulüpler gelecek sezon İkinci Bundesliga'da oynayacaklar. Dört takım da yeniden Bundesliga'ya yükselme hesapları yapıyor. Bu takımların mücadelesi lige heyecan getirecek.

Hecking geride kalan sezonda Bundesliga takımlarından Mönchengladbach'ı çalıştırdı. Mönchengladbach sezonu beşinci tamamlayıp Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmesine rağmen Hecking takımdan ayrıldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:58 
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