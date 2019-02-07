? Hamburger Mukbang (Sevgilimiz Var mı ?)
44 dakika önce
Ben Enes Batur, Hamburger Mukbang videosu yaptık Baturay ile Twitter dan gelen sorular ı cevapladık Enes Batur'un En iyi Arkadaşı ile soru cevap yemek yerken Mukbang videosu #Mukbang, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, Hamburger Mukbang videosu yaptık Baturay ile Twitter
dan gelen sorular ı cevapladık Enes Batur'un En iyi Arkadaşı ile soru cevap yemek yerken Mukbang videosu #Mukbang
, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:29 Kaynak: Youtube
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