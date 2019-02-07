Son Dakika Haberleri: ? Hamburger Mukbang (Sevgilimiz Var mı ?)

? Hamburger Mukbang (Sevgilimiz Var mı ?)

44 dakika önce

Ben Enes Batur, Hamburger Mukbang videosu yaptık Baturay ile Twitter dan gelen sorular ı cevapladık Enes Batur'un En iyi Arkadaşı ile soru cevap yemek yerken Mukbang videosu #Mukbang, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Hamburger Mukbang videosu yaptık Baturay ile Twitter dan gelen sorular ı cevapladık Enes Batur'un En iyi Arkadaşı ile soru cevap yemek yerken Mukbang videosu #Mukbang, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:29 Kaynak: Youtube

Twitter, Enes Batur, Genel
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