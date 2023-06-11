Hamburgerci tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Hamburgerci tartışması kavgaya dönüştü

11.06.2023 10:26

İstanbul Beylikdüzü'nde bir hamburgerciye gelen çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olaya müdahale etmek isteyen bir vatandaş da yumruk yedi. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir hamburgerciye gelen çift arasında tartışma çıktı. Gencin, kız arkadaşına bağırmasından rahatsız olan bir vatandaş olaya müdahale etmek istedi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Kısa sürede çevredeki vatandaşlar ve restoran müdürü tarafları ayırdı.

ANBEAN KAMERADA

Bu sırada öfkeli genç kendisini dışarı çıkarmak isteyen restoran müdürüne de saldırırken, yaşlı adam yumrukların hedefi haline geldi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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