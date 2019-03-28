Hamdi Akın: Piyasaya en büyük teşvik moraldir
1 saat önce
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ekonomik anlamda kurda atak olması için bir neden bulunmadığını belirterek, "Piyasaya verilecek en büyük teşvik moral vermektir" dedi.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın
, ekonomik anlamda kurda atak olması için bir neden bulunmadığını belirterek, "Piyasaya verilecek en büyük teşvik moral vermektir" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:07
Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu
Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı