Son Dakika Haberleri: Hamdi Akın: Piyasaya en büyük teşvik moraldir

Hamdi Akın: Piyasaya en büyük teşvik moraldir

1 saat önce

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ekonomik anlamda kurda atak olması için bir neden bulunmadığını belirterek, "Piyasaya verilecek en büyük teşvik moral vermektir" dedi.

Hamdi Akın: Piyasaya en büyük teşvik moraldir, System.String[]
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ekonomik anlamda kurda atak olması için bir neden bulunmadığını belirterek, "Piyasaya verilecek en büyük teşvik moral vermektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:07 

Ekonomi
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