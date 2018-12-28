Hamdi Akın: Verdiğimiz sözü tuttuk
26 dakika önce
Akfen Holding, 2018 yılında, 5.6 milyar TL'lik yatırıma imza atarken, 4 bin 59 kişiye ek istihdam sağladı.
Akfen Holding, 2018 yılında, 5.6 milyar TL'lik yatırıma imza atarken, 4 bin 59 kişiye ek istihdam sağladı. Hamdi Akın
, "2018 yılı için sözümüzde durduk. Türkiye
'nin geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:50
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