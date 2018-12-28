Son Dakika Haberleri: Hamdi Akın: Verdiğimiz sözü tuttuk

Hamdi Akın: Verdiğimiz sözü tuttuk

26 dakika önce

Akfen Holding, 2018 yılında, 5.6 milyar TL'lik yatırıma imza atarken, 4 bin 59 kişiye ek istihdam sağladı.

Hamdi Akın: Verdiğimiz sözü tuttuk, System.String[]
Akfen Holding, 2018 yılında, 5.6 milyar TL'lik yatırıma imza atarken, 4 bin 59 kişiye ek istihdam sağladı. Hamdi Akın, "2018 yılı için sözümüzde durduk. Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:50 

Hamdi Akın, Ekonomi
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