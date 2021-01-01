Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Bakımsız insana tahammülüm yok
01.01.2021 20:45
Yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Görgüzel, bakımsız insana tahammülünün olmadığını belirterek, "Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum. Midem bulanıyor" dedi.
Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, bakımsız insanlara tahammülünün olmadığını söyledi.
"KENDİNE ÖZEN GÖSTERMEYEN İNSANI SEVMİYORUM"
Bakımsız insana tahammülünün olmadığını söyleyen Görgüzel, "Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum. Midem bulanıyor, bakamıyorum. O kadar da açık söyleyeyim. Buna parayla alakalı falan demesinler sakın. Temiz ve iyi olmak imandan geliyor" diye konuştu.
2014'TE EVLENDİLER
Ertuğrul Bitlis ile 2013 yılında boşanan Selen Görgüzel, 2014 yılında yönetmen Hamdi Alkan ile Roma'da evlendi.
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