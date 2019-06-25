Son Dakika Haberleri: Hamdi Alkan tabuta sarılan eşinin fotoğrafını çekti
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Hamdi Alkan tabuta sarılan eşinin fotoğrafını çekti

1 saat önce

71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Hamdi Alkan ile eşinin ilginç bir görüntüsü objektiflere takıldı.

Hamdi Alkan tabuta sarılan eşinin fotoğrafını çekti, System.String[]
71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Hamdi Alkan ile eşinin ilginç bir görüntüsü objektiflere takıldı. Hamdi Alkan, tabuta sarılıp gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel'i telefonla çekerken, o anlar fotoğraflandı. Ünlülerin cenazelerinde fotoğraf çekme merakı Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde ilginç bir durum yaşandı. Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel tabuta sarıldı. O anlarda da eşi Hamdi Alkan eşinin tabuta sarıldığı anları fotoğrafladı. Bu tartışılan anlar da objektifler tarafından kaydedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
Selen Görgüzel, Enis Fosforoğlu, Hamdi Alkan, Güncel
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