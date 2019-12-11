Hamdi Aydemir: Sesimizi tüm dünyaya duyuracağız - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamdi Aydemir: Sesimizi tüm dünyaya duyuracağız - Son Dakika Spor

Hamdi Aydemir: Sesimizi tüm dünyaya duyuracağız

6 saat önce

özel açıklamalarda bulunan Hamdi Aydemir, "Biz çok çalıştık bunlar için.

Hamdi Aydemir: Sesimizi tüm dünyaya duyuracağız, System.String[]
özel açıklamalarda bulunan Hamdi Aydemir, "Biz çok çalıştık bunlar için. Bizim hedefimiz birincilik. Arkadaşlarımızla beraber büyük bir mücadelenin sonunda olacağı biliyoruz. Önümüzde İngiltere ve İspanya maçları var. En iyi performansımızı sergileyeceğiz. Sonunda da yenildiğimiz Ukrayna'yı tekrar karşımızda görüp yenmek istiyoruz şampiyonluk için. Yolumuza son sürat devam, durmak yok" ifadelerini kullandı.

"TARİHE GEÇECEĞİZ"

Madalya aldıkları takdirde tarihe geçeceklerinin hatırlatılması üzerine Aydemir şunları söyledi: "Tarihe geçeceğiz. Çok çalıştık bu sene. Çok çalıştığımız için emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor, inşallah madalya olur"

"TAKIMDA BÜYÜK BİR GÜÇ VAR"

Takımda büyük bir güç olduğunu dile getiren Aydemir, "Yendikçe daha da güçleniyoruz. Hedefimize git gide yaklaşıyoruz, bu bizi daha da güçlendiriyor. Günden güne daha iyiye gidiyoruz. İnşallah hedefimiz de olunca daha güzel bir güç olur. Bundan sonra sesimizi duyuracağız tüm dünyaya" dedi.

"HER ŞEYİ BAYRAK UĞRUNA YAPIYORUZ"

Maç içerisinde İtalya Milli Takımı'nın yedek kulübesinde yaşanan gerginliğe değinen Aydemir, "Bizde atışma olmaz, biz kardeşiz. Hiçbir şekilde atışma olmayacaktır, yensek de yenilsek de. Ukrayna maçında yenildik, onda da bir atışma olmadı. Bu biz Türklere ters bir şey. Biz kardeşiz. Rusya maçında geriye düştük ama 4-1 yendik. Bizde olmaz ama onlarda kardeşlik olmadığı için. Her şeyi bayrak uğruna yapıyoruz biz. Onlarda bu duygu olmadığı için, olmaz yani" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hamdi Aydemir'in açıklamaları


İngiltere, İspanya, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi! Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldu!

Son Dakika Haberleri
00:56 Trabzonspor'da Ahmet Canbaz ameliyat edildi - Spor
00:52 Galatasaray, Avrupa'ya veda etti - Spor
00:52 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada... - Spor
00:51 flaş! - Spor
00:31 Bakan Kasapoğlu'ndan saldırı açıklaması: Gerekli bütün adımları ivedilikle atacağız. - Spor
23:48 Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi! - Spor
23:06 Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! - Spor
22:27 Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması: Taraftarlarımızın durumu iyi - Spor
21:42 Galatasaray, Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup oldu! - Spor
21:41 Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu! - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 00:58:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamdi Aydemir: Sesimizi tüm dünyaya duyuracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]