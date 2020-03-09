Hamdi Şanlıünal Cami yükseliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamdi Şanlıünal Cami yükseliyor - Son Dakika

Hamdi Şanlıünal Cami yükseliyor

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeşilyurt'ta yapımı devam eden Hamdi Şanlıünal Camii'de inceleme yaparak, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hamdi Şanlıünal Cami yükseliyor, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeşilyurt'ta yapımı devam eden Hamdi Şanlıünal Camii'de inceleme yaparak, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Yaklaşık 4 ay önce caminin temelinin atıldığını ve inşaatının hızla yükseldiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hayırseverimiz Hamdi Şanlıünal Amca ile birlikte İldem Yeşilyurt'ta yapacağımız Cami ve Kur'an Kursu yapımımız devam ediyor. Bölgenin ihtiyacı olan camiyi ve Kur'an kursunu bu bölgeye kazandırıyoruz. Burada bir de sosyal tesis ihtiyacı var. Bununda çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah yazın ortasında kadar camimizin inşaatını tamamlayıp açılışını yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Melikgazi'mizde özelikle sağlık ocağı, kuran kursu, sosyal tesis ve okul ihtiyacını büyük ölçüde karşılamak için çalışma başlattık. İnşallah eksikler bir bir giderilecek" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:25 Kaynak: İHA
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