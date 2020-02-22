Hamdi Yılmaz: "10 kişi kalmamız oyunumuzu engelledi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamdi Yılmaz: '10 kişi kalmamız oyunumuzu engelledi' - Son Dakika Spor

Hamdi Yılmaz: "10 kişi kalmamız oyunumuzu engelledi"

6 saat önce

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Ümraniyespor karşısında 10 kişi kaldıktan sonra kendi oyunlarını oynayamadıklarını söyledi.

Hamdi Yılmaz:

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Ümraniyespor karşısında 10 kişi kaldıktan sonra kendi oyunlarını oynayamadıklarını söyledi.


TFF 1. Lig'in 23. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, puan ve puanlarla dönmek istedikleri mücadeleden mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını dile getirerek, "Kornerden gelen talihsiz golle soyunma odasına 1-0 geride girdik. İkinci yarı rüzgarı tersine çevirmeye çalıştık. 10 kişi kalmamız kendi oyunumuzu oynamaya imkan vermedi. Bu maçın sonunda da talihsiz bir şekilde mağlup ayrılıyoruz. Puan veya puanlarla dönmek için geldiğimiz İstanbul'dan yenilgiyle ayrılmak bizi üzdü. İlk 6 için uğraşımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:47 Kaynak: İHA
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