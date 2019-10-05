- Hamdi Yılmaz: "2 puanı bırakan biz olduk"

İSTANBUL - Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, İstanbulspor maçında 2 puanı bırakan ekibin kendileri olduklarını söyledi.

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Maçın iki devresinde de biz daha iyi oynadık. Bütün hakimiyet bizdeydi. Bunun karşılığında direkten dönen topla golü bulduk. Uzatmalarda konsantrasyon eksikliği mi denir, talihsizlik mi bilemiyorum. Yediğimiz gole 2 puanı bıraktık. Oyun bizi memnun etti. Aldığımız puan, deplasmanda aldığımız puan puandır ama 2 puanı bırakan biz olduk. Milli arada eksikliklerimize çalışacağız. Bu maçta takımdaki uyumdan memnunum" diye konuştu.