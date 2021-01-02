TFF 1. Lig'in 17. haftasında evinde Bursaspor'a 1-0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "90 dakika boyunca oyunun da sahanın da hakimi biz olduk" dedi.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Keçiörengöcü Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz, "Bursaspor'la oynadığımız maçta sonuç olarak 1-0 mağlup ayrıldık. 90 dakika boyunca oyunun da sahanın da hakimi biz olduk. Yakaladığımız sayısız fırsatı değerlendiremedik. 6. dakikada penaltıdan önce yapılan bir faul görülmedi, döndü ceza sahası içinde penaltı pozisyonu oldu. Devreyi yine sayısız fırsatlar yakalayarak kapattıktan sonra haliyle ikinci yarıya daha atak başladık. Oyunu gene elimizde tuttuk. Maçı bırakmadık. Pas yüzdesi bizdeydi. Oyunun temposu yine aynı şekilde bizdeydi. İkinci yarı ilk yarıya göre çok daha iyi fırsatları, yüzde yüz fırsat olabilecek pozisyonları yakaladık. Fakat olmadı, gönül isterdi ki devreye 31 puanla girip devreye daha avantajlı bir duruma gelelim. Bu kaybettiğimiz puanları telafi etmek için ikinci yarıya daha iyi hazırlanıp eksikliklerimizi gidererek iyi bir şekilde gelip, iyi oynayarak, yine aynı sistemimizle, pas yüzdesiyle, oyunu bırakmayan daha iyi konsantre olan bir takım olarak ligi tamamlamak istiyoruz. Biz ligde ilk beşin içerisinde olmak için gayret sarfediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA