Son Dakika Haberleri: Hamdi Yılmaz: "Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak zeminimizi kötülemeleri son derece çirkin"
Son Dakika Spor Haber

Hamdi Yılmaz: "Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak zeminimizi kötülemeleri son derece çirkin"

1 saat önce

- Hamdi Yılmaz: "Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak zeminimizi kötülemeleri son derece çirkin"ANKARA - TFF 1. Lig'in 4. haftasında B.B. Erzurumspor'u 1-0 yenen Keçiörengücü'nün Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- Hamdi Yılmaz: "Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak zeminimizi kötülemeleri son derece çirkin"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 4. haftasında B.B. Erzurumspor'u 1-0 yenen Keçiörengücü'nün Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugünkü maçın ilk yarısı başa baş geçti. İkinci yarı hatalarımızı düzelterek çok daha iyi bir futbol ile galip gelmesini bildik. Futbolcularım özveri ile oynadılar, hepsini tebrik ediyorum. Rakip takımın futbolcuları bu sahadan şikayet ettiklerini duydum. Biz 13 yıldır bu sahada oynuyoruz. Bu sahada biz kendimize çok büyük avantaj sağlamış olsaydık her sene bir lig çıkıp Süper Lig'e çıkardık. Bu stada Galatasaray geldi. Fatih Terim ile konuştuğumuzda kendisi sahanını çok iyi olduğu söyledi. Zemin zaten FIFA onaylı. Ne Galatasaray, ne Fatih Terim şikayet etti. Rakip takımın serzenişleri vardı daha önce. Erzurum çok soğuk olduğu ve takımların gelmek istemediğinden bahsediyorlardı. Geçen senede Türkiye Kupasında onları orada yendik ve eledik. Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak zeminimizi kötülemeleri son derece çirkindir. Biz bu sahada oynamaya devam edeceğiz" dedi.

Hamdi Yılmaz: Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak zeminimizi kötülemeleri son derece çirkin

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Martin Linnes, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti!
Ekrem İmamoğlu, ilk defa stada gelen çocuklarla maç izledi Gökhan Gönül 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak Fatih Öztürk, 1-0 yenildikleri maçta kendisine gol atan Falcao'yu tebrik etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:43:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamdi Yılmaz: "Futbolcuların mağlubiyete kılıf arayarak zeminimizi kötülemeleri son derece çirkin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]