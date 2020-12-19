Hamdi Yılmaz: "Hakettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz" - Son Dakika

Hamdi Yılmaz: "Hakettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz"

19.12.2020 16:05
Hamdi Yılmaz:

TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde 2-1 galip gelen Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında evinde 2-1 galip gelen Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "İyi bir maç oldu. Git gel olan tempolu bir maç oldu. 90 dakika boyunca oyuna hakim olan, daha iyi oynayan, daha çok pozisyona giren takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki kalan maçlarımızı da bu şekilde bitirip ikinci yarıya daha avantajlı bir şekilde başlamak istiyoruz. Benim maç için de söyleyebileceğim, oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadelelerinden dolayı onları kutluyoruz. Bu galibiyeti de iki maç aradan sonra Keçiörengücü takımımıza, futbolcularıma ve seyircilerimize armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Futbol Federasyonu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Ankara, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamdi Yılmaz: 'Hakettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'yı sallayan milli yıldızımız Yusuf Yazıcı: Golcüymüşüm haberim yok O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Ekmek parası için evden çıkmıştı! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Rus ve Ukraynalı turistler aralık ayında denizin tadını çıkardı
Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi         
15:48
Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı         
15:26
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi         
14:35
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi         
13:20
YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı         
12:44
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti         
11:13
Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi         
10:53
Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı         
10:04
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 16:21:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamdi Yılmaz: "Hakettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei