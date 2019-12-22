Hamdi Yılmaz: "İlk deplasman galibiyetimizi aldık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamdi Yılmaz: 'İlk deplasman galibiyetimizi aldık' - Son Dakika Spor

Hamdi Yılmaz: "İlk deplasman galibiyetimizi aldık"

6 saat önce

Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, Karagümrük karşısında ilk deplasman galibiyetlerine ulaştıklarını söyledi.

Hamdi Yılmaz:

Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, Karagümrük karşısında ilk deplasman galibiyetlerine ulaştıklarını söyledi.


TFF 1. Lig'in 16. haftasında Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Karagümrük karşısında ilk deplasman galibiyeti aldıklarını ifade ederek, "İlk devre normal karşılıklı vasat bir futbol vardı. İkinci yarı daha üstün oynayarak buradan ilk deplasman galibiyetimiz aldık. Bu galibiyette yürekten oynayan ve doğru oyunu sahaya yansıtan oyuncularımı kutluyorum. Fatih Karagümrük'e de başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:03 Kaynak: İHA
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