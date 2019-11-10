Son Dakika Haberleri: Hamdi Yılmaz: "İyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık"
Son Dakika Spor Hamdi Yılmaz: 'İyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık'

Hamdi Yılmaz: "İyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık"

7 saat önce

- Hamdi Yılmaz: "İyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık" Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz: "Bu ligde takım oyununu oynayan en iyi takımlardan bir tanesiyiz"ANKARA - TFF 1. Lig'in 11.

- Hamdi Yılmaz: "İyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık"

Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz:

"Bu ligde takım oyununu oynayan en iyi takımlardan bir tanesiyiz"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 11. haftasında Adanaspor'u 2-0 mağlup eden Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, "İyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Adanaspor maçında birinci dakikadan son dakikaya kadar iyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık. Ama 2-0 galip geldik. Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puanı telafi etmiş olduk. Bu oyunu daha üst seviyeye çekip zirvede kalıcı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milli arada eksik gördüğümüz yerelde daha fazla çalışarak ligdeki varlığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ligde takım oyununu oynayan en iyi takımlardan bir tanesiyiz"

Keçiörengücü'nün lige yeni çıkmasına rağmen Süper Lig hedefi olup olmadığı sorusuna ise Yılmaz, "Lige yeni çıktık. Bu hedefimiz var desek gülebilirlerdi. Ligde takım oyununu oynayan en iyi takımlardan bir tanesiyiz. Biz maç maç düşündüğümüz için, bu seviyeyi devam ettirdiğimiz süre içerisinde, 3. bölgede gol yollarında daha etkili olursak o düşüncemiz neden olmasın" şeklinde cevapladı.

Hamdi Yılmaz: İyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:51 Kaynak: İHA
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