Son Dakika Haberleri: Hamdi Yılmaz: "İyi oynayan bir takıma karşı 3 puan aldık"
Son Dakika Spor Hamdi Yılmaz: 'İyi oynayan bir takıma karşı 3 puan aldık' - Son Dakika Spor

Hamdi Yılmaz: "İyi oynayan bir takıma karşı 3 puan aldık"

6 saat önce

Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, Altınordu maçı galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Çok koşan, iyi oynayan bir takıma karşı 3 puan aldık" dedi.

Hamdi Yılmaz:

Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, Altınordu maçı galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, "Çok koşan, iyi oynayan bir takıma karşı 3 puan aldık" dedi.


TFF 1. Lig'in 13. haftasında Altınordu'yu 2-1 mağlup eden Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Hamdi Yılmaz, maç sonu basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok zorlu bir rakiple oynadık. Çok koşan iyi bir takıma karşı 3 puan aldık. İlk yarı ortada geçse de ikinci yarı her iki takımda kesin gol pozisyonları buldu. Oyunu koparabilirdik. Rakibimizde beraberliği yakalayabilirdi. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Bundan sonrada bu oyunumuzu devam ettirip maçlarımıza 3 puan için çıkacağız. Artık belli oldu ki bizde ilk 2'ye ilk 6'ya oynuyoruz. Bunun için puan kayıplarına tahammülümüz yok. Kendi felsefemizi, kendi oyun anlayışımızı sahaya yansıttığımız zaman maçlardan puan ve puanlar ile ayrılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:38 Kaynak: İHA
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