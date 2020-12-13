Hamdi Yılmaz: "Önümüzdeki süreç daha pozitif geçecek"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, "Üst üste sıkışmış müsabakalarda taktiksel eksiklik antrenmanı yapamıyorsun. Bu eksiklikleri telafi edip daha iyi yapabilir hale getirerek oynayacağımız müsabakalarda puanlarla ayrılacağız. Önümüzdeki süreç daha pozitif geçecek" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçirengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, ligin başından bu yana ortaya koydukları ciddi bir performans olduğunu ifade ederek, "Bunun neticesinde rakiplerin korktuğu bir takım haline geldik. Deplasmanda da iç sahada da olsa rakipler savunmalarını ön plana çıkartıyor. Bu bizim için bahane değil. Son iki hafta kaybetmiş bir takım olarak süreci nasıl telafi edeceğimizin çalışmalarını yapacağız. 3 maçlık periyodu geride bıraktık. Hafta içi daha sağlıklı bir çalışmamız olacak buna eminim. Üst üste sıkışmış müsabakalarda taktiksel eksiklik antrenmanı yapamıyorsun. Bu eksiklikleri telafi edip daha iyi yapabilir hale getirerek oynayacağımız müsabakalarda puanlarla ayrılacağız. Önümüzdeki süreç daha pozitif geçecek" dedi. - İSTANBUL