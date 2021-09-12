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Hamdi Yılmaz: "Samsunspor deplasmanından puansız ayrıldık" - Son Dakika

Hamdi Yılmaz: "Samsunspor deplasmanından puansız ayrıldık"

12.09.2021 23:37

- Hamdi Yılmaz: "Samsunspor deplasmanından puansız ayrıldık" Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, 2-0 yenildikleri Samsunspor karşılaşmasından puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

- Hamdi Yılmaz: "Samsunspor deplasmanından puansız ayrıldık"

SAMSUN - Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, 2-0 yenildikleri Samsunspor karşılaşmasından puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Samsunspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Puan alamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Hamdi Yılmaz, "Samsunspor yaptığı transferler ile güçlü bir takım haline geldi. Biz de kendi geçen seneki oynayan takımdan 4 tane as futbolcumuzu başka takımlara verdik. Yeni bir takımız. Adaptasyonu futbolcular oynayarak kapatacaklar. İlk yarı 20 dakikada 3 pozisyon yakaladık. Topa daha fazla sahip olduk. 2. yarıya 1-0 mağlup olarak girmenin dezavantajı ile gol bulmak için çok uğraş verdik. Pozisyonları değerlendiremedik ve 2. golü yedik. 2. golden sonra Samsunspor daha da rahatladı. 1-0'ken 1 gol atabilsek daha tedirgin olacaklardı. Sahadan puansız ayrıldık. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Perşembe günkü maça hazır olmak için çalışmalarımız sürdüreceğiz" dedi.

Hamdi Yılmaz: Samsunspor deplasmanından puansız ayrıldık
Hamdi Yılmaz: Samsunspor deplasmanından puansız ayrıldık
Hamdi Yılmaz: Samsunspor deplasmanından puansız ayrıldık
Hamdi Yılmaz: Samsunspor deplasmanından puansız ayrıldık

KEÇİÖRENGÜCÜ, Samsunspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamdi Yılmaz: 'Samsunspor deplasmanından puansız ayrıldık' - Son Dakika Spor


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