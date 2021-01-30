- Hamdi Yılmaz: "Zemin futbol oynamaya müsait değildi"

ANKARA - Ankaraspor mücadelesinden 1-0 mağlup ayrılan Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz, "Zemin futbol oynamaya müsait değildi. Biz daha ziyade pas yaparak teknik kapasite yüksek maçlar oynayarak daha iyi zeminlerde top oynadık" dedi.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugün oynamış olduğumuz Ankaraspor maçını maalesef 1-0 mağlup olarak yenik kapattık. Zemin futbol oynamaya müsait değildi. Biz daha ziyade pas yaparak, teknik kapasite yüksek maçlar oynayarak, daha iyi zeminlerde top oynadık. Biz de bugün o zeminde oynar gibi oynadık. İlk yarı 0-0 bitmek üzereyken talihsiz bir gol yedik son saniyede. İkinci yarı biliyorsunuz gene saha şartları daha da ağırlaştı. Futbol oynamak artık doldur boşalta geldi. Penaltı kaçırdık. Penaltı kaçırdıktan sonra da tabii futbolcularımız biraz demoralize oldu. Son 15-20 dakikada daha fazla hücum etme şansı bulduk. Üst direkten topumuz dışarı gitti. Bir tane kaleci yüzde 100 gol kurtardı. Devamlı üstünlük bizdeyken bugünkü şartlarda bu zeminde bu futbolla 1-0 mağlup olduk. Bundan sonraki maçlarımıza aynı gayretle daha iyi konsantre olarak devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlarında Ankaraspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Maç içerisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Barış Alper Yılmaz hakkında ise Yılmaz, "Onun ayağında zaten bir darbe vardı daha önceden. O darbeye mütevellit ayağında bir rahatsızlık oluştu. O nedenle çıkardık. Ayağı iyi durumda" bilgisini paylaştı.