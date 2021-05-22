Hamdullah Suphi Tanrıöver vefatının 55. yılında yad edildi - Son Dakika

Edebiyatçı ve siyasetçi Hamdullah Suphi Tanrıöver, vefatının 55. yılında çevrim içi düzenlenen etkinlikle anıldı.

Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Vefatının 55. Yılında Milli Hatip Hamdullah Suphi Tanrıöver" başlıklı etkinlik, belediyesin YouTube hesabında yayınlandı.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yönettiği programda, "Milli Hatip"in Meclis'teki güçlü ve etkili konuşmalarının yanı sıra Maarif Vekilliği (Milli Eğitim Bakanlığı) ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği döneminde Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik gayretleri ele alındı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Samsakçı, Tanrıöver'in, kültür, edebiyat ve düşünce tarihinde önemli izler bırakmış ve hizmetlerde bulunmuş mühim bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Tanrıöver'in, Abdüllatif Suphi Paşa Konağı olarak da bilinen ve farklı zamanlarda İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile Türk Ocağı'nın merkez binası olarak kullanılan dedesinin konağında dünyaya geldiğini anlatan Samsakçı, şunları kaydetti:

"Önemli bir entelektüel muhitte yetişmiş, iyi bir eğitim almış, güzide okullarda hocalık yapmış, İstanbul'un işgalinden sonra İngilizlerin Malta'ya sürdükleri aydınlar içerisinde olabilecekken son anda kendisi yerine başkası yanlışlıkla tutuklanmış ve bu sayede karakol cemiyeti tarafından Ankara'ya götürülmüştür. Ankara'da da Milli Mücadele'yi yöneten Meclis'te önemli faaliyetlerde bulunmuş, Maarif Vekilliği yapmıştır hatta ilk Maarif Vekilimiz odur."

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazması ve TBMM'de milli marş olarak kabul edilmesi için büyük çaba sarf eden Tanrıöver'in bu süreçte Maarif Vekili olduğunu anımsatan Samsakçı, İstiklal Marşı'nı, 12 Mart 1921'de Meclis'te ilk kez vekillere okuyan kişinin de Tanrıöver olduğunu anlattı.

Samsakçı, "Bu itibarla marşımızın hem yazdırılmasında hem de gazi Meclisimizce kabul edilmesinde Hamdullah Suphi Bey'in büyük payı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumun yükseltilmesinin eğitimden geçtiğini fark etti"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak, Hamdullah Suphi Tanrıöver'in sadece Türk edebiyatının değil, Türk fikir tarihinin de tesis edilmesinde rol oynadığını belirtti.

Hamdullah Suphi'nin uzun yıllar Türk Ocağı'nın başkanlığını yaptığını anımsatan Koçak, Ankara'daki milletvekilliği ve Bükreş'teki büyükelçilik görevi dışında hayatını İstanbul'da geçiren Tanrıöver'in bu kentte vefat ettiğini söyledi.

Koçak, Hamdullah Suphi'nin Türk edebiyatı tarihinde hitabet türünde öncü isimlerden olduğunu vurgulayarak, dedesinin Osmanlı'nın Maarif Vekili, kendisinin de Cumhuriyet döneminin ilk Maarif Vekili olduğu bilgisini paylaştı.

Şiirleri de bulunan Tanrıöver'in konuşmaları ve kültür hazinelerine ilişkin yazdığı makaleleriyle öne çıktığını ifade eden Koçak, "Türkiye'nin ya da bu toplumun yükseltilmesinin eğitimden geçtiğini fark eden, milli eğitimin Cumhuriyet dönemindeki ilk programını yapan, kongreyi toplayan Hamdullah Suphi'dir." diye konuştu.