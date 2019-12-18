Hami Aksoy'dan, 'FETÖ'cülere oturum izni' verilmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Politika Hami Aksoy'dan, 'FETÖ'cülere oturum izni' verilmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Hami Aksoy'dan, 'FETÖ'cülere oturum izni' verilmesine ilişkin açıklama

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi'nin FETÖ iltisaklı şahısların bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez" dedi.

Hami Aksoy'dan, 'FETÖ'cülere oturum izni' verilmesine ilişkin açıklama, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi'nin FETÖ iltisaklı şahısların bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi tarafından FETÖ iltisaklı şahıslara oturum izni verilmesine ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, "Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi'nin FETÖ iltisaklı şahısların bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez. 1951 tarihli "Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi" ile terör suçlarından aranan şahısların mültecilik statüsünden yararlandırılamayacağı hüküm altına alınmış, bir başka deyişle 'mülteci statüsünün' teröristler tarafından suistimalinin engellenmesi amaçlanmıştır. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir. Sözkonusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir" ifadelerini kullandı.


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:01 Kaynak: DHA
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