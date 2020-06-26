Hami Aksoy'dan, Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne tepki - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir. Operasyonlarımızın planlama ve icra safhalarının her birinde sivillerin can güvenliğinin sağlanmasına özel önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yürütülen 'Pençe- Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' operasyonlarına ilişkin Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklama hakkındaki soruya, yazılı açıklama yaparak cevap verdi. Aksoy, "Irak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen 'Pençe-Kartal' ve 'Pençe-Kaplan' harekatları sırasında sivil kayıplar yaşandığına yönelik gerçekdışı iddialara yer verilmiştir. Bu açıklamaya dayanak teşkil eden iddialar aslında PKK terör örgütünün ve yandaşlarının terörle mücadele operasyonlarımızı karalamaya yönelik propagandasından başka birşey değildir. Irak makamlarının teröristlerin kara propagandasına alet olmaması gerekir. Operasyonlarımızın planlama ve icra safhalarının her birinde sivillerin can güvenliğinin sağlanmasına özel önem veriyoruz. Esasen bu husus Irak makamlarınca da bilinmektedir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin bu konudaki sicili temizdir. Bu vesileyle, Irak'ın da istikrarını, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK terör örgütüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içinde hareket etmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, -