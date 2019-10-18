Son Dakika Haberleri: Hami Aksoy'dan 'kimyasal silah' açıklaması
Son Dakika Politika Hami Aksoy'dan 'kimyasal silah' açıklaması

Hami Aksoy'dan 'kimyasal silah' açıklaması

45 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara ilişkin, "Terör örgütü tarafından yapılan, dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz" dedi.

Hami Aksoy'dan 'kimyasal silah' açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara ilişkin, "Terör örgütü tarafından yapılan, dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Dünkü ve bugünkü bazı uluslararası basın organlarında, ülkemizin Barış Pınarı Harekatı (BPH) kapsamında kimyasal silah kullandığına dair asılsız iddialar yer aldığı görülmüştür. Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Muhtelif vesilelerle de tarafımızca açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır. "Ülkemiz, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşmeye (KSS) 1997 yılından beri taraftır. Türkiye ayrıca, yayılmanın önlenmesi alanındaki tüm temel uluslararası belgelere taraf ve ihracat kontrol düzenlemelerine üyedir. Bu kapsamda tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Öte yandan, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, iddialar hakkında herhangi bir 'soruşturma' başlatılmadığı ve iddiaların güvenilir olduğunun saptanmadığı bilgisini paylaşmıştır."


Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:28 Kaynak: DHA
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