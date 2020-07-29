Hami Aksoy'dan, Lübnanlı bazı siyasetçilerin iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Lübnanlı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye ilişkin iddialarını art niyetli açıklamalar olarak ifade ederek, "Art niyetli bu açıklamaların ciddiye alınması mümkün değildir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Lübnanlı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye ilişkin iddiaları hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "Lübnanlı bazı siyasetçiler tarafından gündeme getirilen, ülkemizin Lübnan'ın kuzeyinde gerçekleştirilen protesto gösterilerine destek verdiği ve Lübnan'ın bu bölgesinde nüfuz alanını geliştirme amacı güttüğü şeklindeki iddialar izandan yoksundur. Art niyetli bu açıklamaların ciddiye alınması mümkün değildir. Türkiye, Lübnan'ın birlik ve bütünlüğü ile huzur ve istikrarına büyük önem atfetmekte olup, sözkonusu iddialarda bulunanlar esasen kimlerin Lübnan'ı arka bahçesi olarak gördüğünü ve bu ülkenin içişlerine müdahale ettiğini gayet iyi bilecek konumdadırlar." ifadelerini kullandı.