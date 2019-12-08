Son Dakika Haberleri: Hami Aksoy'dan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerine ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Hami Aksoy'dan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Hami Aksoy'dan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerine ilişkin açıklama

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı' adı altında, 6- 8 Aralık'ta Atina'da yaptığı konuşmada tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz" dedi.

Hami Aksoy'dan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerine ilişkin açıklama, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı' adı altında, 6- 8 Aralık'ta Atina'da yaptığı konuşmada tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir etkinlikte yaptığı konuşmaya ilişkin, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 'Uluslararası Soykırım Suçu Konferansı' adı altında, 6- 8 Aralık 2019 tarihlerinde Atina'da yaptığı konuşmada tarihimize ve bugüne yönelik mesnetsiz, yalan ve iftira dolu hasmane iddiaları reddediyoruz. Kurtuluş Savaşımızda Ege denizine döküldüğünü unutamayan Yunan liderliği, tarihiyle yüzleşmek istiyorsa, önce Yunan Ordusu'nun Anadolu'yu işgali sırasında işlediği savaş suçlarını tespit eden Müttefik ülkeler Tahkikat Komisyonu'nun raporu ile Türklere uyguladığı katliam ve mezalimlerden ötürü Yunanistan'ı tazminat ödemeye mahkum eden Lozan Antlaşması hükümlerine bakmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

Aksoy, konuşmanın devamında şunları kaydetti:

"Yunan liderliğini işgalci Yunan ordularına karşı mücadele vererek, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Yunanistan Başbakanı Venizelos'un yolundan giderek, hayalperest ideolojileri bir kenara bırakıp, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Haber:  ANKARA,


Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
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