Hami - Okul uygulaması için imzalar atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hami - Okul uygulaması için imzalar atıldı - Son Dakika

Hami - Okul uygulaması için imzalar atıldı

6 saat önce

Meslek liseleriyle firmaları buluşturan ilk imzalar Erzurum'dan geldi.

Hami - Okul uygulaması için imzalar atıldı, System.String[]

Meslek liseleriyle firmaları buluşturan ilk imzalar Erzurum'dan geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KUDAKA ile imzalanan protokol ile meslek liselerinden mezun öğrenciler artık sektörde istihdam edebilecek.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.


Erzurum'da faaliyet gösteren meslek liseleri ile işletmeler arasında iş birliğinin güçlenmesi için meslek okullarında öğrenim gören öğrencilerin, niteliklerinin arttırılmasını destekleyen bir projeye imzalar atıldı.


Özel sektör işletmelerin nitelikli eleman temini noktasında yaşadıkları sorunların giderilmesine katkıda bulunmanın amaçlandığı uygulama ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KUDAKA, Erzurum'da bir imza töreni gerçekleştirdi.


Törende konuşan KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, "Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de Milli Eğitimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yılın son uygulaması Hami - Okul uygulaması, okullarla sanayiyi bir araya getirip, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıklı mutabakatla karşılamak, bölgenin nitelikli elaman seviyesi için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.


ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise "Memleketimizin, bölgemizin en büyük sorunu ara eleman, bu sorunu çözdüğümüzde emin olmalıyız ki göç ve istihdam sorunu ortadan kalkacak" şeklinde konuşurken, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise "İlimizde meslek lisesi konusu üzerinde durarak, sektörün neye ihtiyacı var sorusu üzerinde çalışıyoruz. İl genelinde bulunan liselerimizden ara elemanlar mezun etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.


İmza töreninde 4 okul ve 4 işletmenin katılımıyla toplamda 5 protokol imzalandı. Erzurum Yakutiye Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, otomotiv sanayi şirketi ile, Erzurum Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, boya ve kimya sanayi ile, Erzurum Palandöken Rıfkı Salim Burçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bakım merkezi ile protokol imzalarken, Erzurum Yakutiye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Plastik, ambalaj firması ve boya, kimya firması ile 2 ayrı protokol imzaladı. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:51 Kaynak: İHA
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