Hami - Okul uygulaması için imzalar atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hami - Okul uygulaması için imzalar atıldı - Son Dakika

Hami - Okul uygulaması için imzalar atıldı

9 saat önce

Meslek liseleriyle firmaları buluşturan ilk imzalar Erzurum'dan geldi.

Hami - Okul uygulaması için imzalar atıldı, System.String[]

Meslek liseleriyle firmaları buluşturan ilk imzalar Erzurum'dan geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KUDAKA ile imzalanan protokol ile meslek liselerinden mezun öğrenciler artık sektörde istihdam edebilecek.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.


Erzurum'da faaliyet gösteren meslek liseleri ile işletmeler arasında iş birliğinin güçlenmesi için meslek okullarında öğrenim gören öğrencilerin, niteliklerinin arttırılmasını destekleyen bir projeye imzalar atıldı.


Özel sektör işletmelerin nitelikli eleman temini noktasında yaşadıkları sorunların giderilmesine katkıda bulunmanın amaçlandığı uygulama ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KUDAKA, Erzurum'da bir imza töreni gerçekleştirdi.


Törende konuşan KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, "Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de Milli Eğitimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yılın son uygulaması Hami - Okul uygulaması, okullarla sanayiyi bir araya getirip, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıklı mutabakatla karşılamak, bölgenin nitelikli elaman seviyesi için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.


ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise "Memleketimizin, bölgemizin en büyük sorunu ara eleman, bu sorunu çözdüğümüzde emin olmalıyız ki göç ve istihdam sorunu ortadan kalkacak" şeklinde konuşurken, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise "İlimizde meslek lisesi konusu üzerinde durarak, sektörün neye ihtiyacı var sorusu üzerinde çalışıyoruz. İl genelinde bulunan liselerimizden ara elemanlar mezun etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.


İmza töreninde 4 okul ve 4 işletmenin katılımıyla toplamda 5 protokol imzalandı. Erzurum Yakutiye Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, otomotiv sanayi şirketi ile, Erzurum Yakutiye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, boya ve kimya sanayi ile, Erzurum Palandöken Rıfkı Salim Burçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bakım merkezi ile protokol imzalarken, Erzurum Yakutiye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Plastik, ambalaj firması ve boya, kimya firması ile 2 ayrı protokol imzaladı. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız
Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:02 Rize, Ordu ve Trabzon'da yeni yıla görev başında giren polislere ziyaret - Son Dakika
01:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geçitli Jandarma Karakolu'ndaki askerlerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
01:02 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yeni yıla Bolu Dağı'nda girdi Açıklaması - Son Dakika
01:02 Erciyes'te yeni yıl kutlamaları - Son Dakika
01:01 Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yeni yıla mesai yaparak girdi - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika
00:10 Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:02:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hami - Okul uygulaması için imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]