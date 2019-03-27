Hami Projesi'nde İmzalar Atıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Hami Projesi" kapsamında Etimesgut
ilçesindeki resmi ve özel 121 okul arasındaki protokolün imza töreni gerçekleştirildi.
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce "Özel okullar ve resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi arttırmak için ortak proje ve platformlar sağlamak" amacıyla oluşturulan Hami Projesi'nin Eryaman
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan protokol imza törenine, Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan
Topbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, İl Proje Koordinatörü Canan Özer
ile resmi ve özel okul yöneticileri katıldı.
Protokol imza töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, Hami Projesi'nin okullar arasındaki kalite ve imkan farkının azaltılması hedeflerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
Proje kapsamında yapılacak her çalışmaya destek olacaklarının altını çizen Yıldırım, "Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerlemedir, beraber çalışmak ise başarıdır.' diyor Henry Ford. Birlikte daha başarılı bir gelecek için el ele vermeli, tüm eğitim paydaşlarımızla birlikte hepimiz bir bütünün parçası olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Topbaş da proje ile yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik özel ve resmi eğitim kurumları arasında iş birliğinin destekleneceğine, özel okullar ile resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi arttırmak için ortak proje ve platformlar oluşturulacağına dikkati çekti.
Topbaş, çalışmanın temel felsefesinin gönüllülük esasına göre karşılıklı iş birliği oluşturduğunu söyleyerek projeye destek veren tüm resmi ve özel okul yöneticilerine, öğretmenlerine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından, Etimesgut ilçesindeki resmi ve özel 121 okul arasındaki protokol imza töreni gerçekleştirildi.
Etimesgut'ta 121 okul projeye katıldı
Hami Projesi ile resmi ve özel okulların etkileşiminin artırılması, eğitim öğretimde öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması, iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapması hedefleniyor. Türkiye
genelinde 78 ilde 2 bin 714 resmi ve özel okul eşleşmesi gerçekleşirken Etimesgut'ta 66 özel ve resmi okul eşleşmesi yapılarak toplam 121 okulda yürütülen projede, "sosyal etkinlik", "akademik başarı" ve "Ar-Ge" alanlarında ortak çalışmalar yürütülmeye başlandı.
Bu kapsamda, sosyal etkinlik çalışmalarında, çocukların evrensel, milli ve manevi erdemlerle birlikte yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik ortak faaliyetler, doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Akademik başarının artırılmasına yönelik gençlerin, eğitim öğretim süreçlerinde sosyal girişimcilikle tanışarak, toplumsal problemlere çözüm aramasını sağlayacak uygulamalar, Ar-Ge çalışmalarıyla da ulusal ve uluslararası hibe veren kurumlardan destek alarak, sosyal sorumluluk projeleri yoluyla kurumlar arasındaki etkileşimi artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.
"Hami Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar arasından belirlenen iyi örneklerin mayıs ayında Ankara
'da sergilenmesi planlanıyor.