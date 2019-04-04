Hamide'yi Öldüren Zanlı Adliyede

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen Hamide Gezer'i (37) av tüfeğiyle vurarak öldüren hafriyatçı Ceyhan Ö. (51) ve ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Musa K., adliyeye sevk edildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen Hamide Gezer'i (37) av tüfeğiyle vurarak öldüren hafriyatçı Ceyhan Ö. (51) ve ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Musa K., adliyeye sevk edildi.



Ödemiş'te restoran işleten Hamide Gezer, bir süre arkadaşlık ettiği belirtilen hafriyatçı Ceyhan Ö.'den ayrılmak istedi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Ceyhan Ö., Gezer'i kararından vazgeçirmek için Ödemiş'e geldi. Ceyhan Ö., son kez konuşmak üzere ikna ettiği Hamide Gezer'i geçen salı günü Birgi Mahallesi'ndeki butik otele götürdü. Otel odasında barışma isteğini yineleyen Ceyhan Ö. olumsuz yanıt alınca Gezer'le tartışmaya başladı. Tartışma sırasında, Ceyhan Ö., yanında getirdiği av tüfeğiyle genç kadına ateş edip, kaçtı. Hamide Gezer, boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen, 18 yaşında bir oğlu bulunan Gezer, kurtarılamadı.



Jandarma, olayın ardından başlattığı soruşturma kapsamında, katil zanlısı evli ve iki çocuk babası Ceyhan Ö.'yü ve onu olay sonrasında Ödemiş'e götüren otomobilin sürücüsü Musa K.'yi Nazilli ilçesinde yakaladı.



Ödemiş'e getirilen iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.



- İzmir

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