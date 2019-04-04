Hamide'yi Öldüren Zanlı Adliyede (2)
59 dakika önce
TUTUKLANDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde ayrılmak isteyen Hamide Gezer'i (37) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ceyhan Özdemir (51), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde ayrılmak isteyen Hamide Gezer'i (37) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ceyhan
Özdemir (51), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Musa K. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:38 Kaynak: DHA
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