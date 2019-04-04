Son Dakika Haberleri: Hamide'yi Öldüren Zanlı Adliyede (2)

Hamide'yi Öldüren Zanlı Adliyede (2)

59 dakika önce

TUTUKLANDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde ayrılmak isteyen Hamide Gezer'i (37) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ceyhan Özdemir (51), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hamide'yi Öldüren Zanlı Adliyede (2), System.String[]
TUTUKLANDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ayrılmak isteyen Hamide Gezer'i (37) av tüfeğiyle vurarak öldüren Ceyhan Özdemir (51), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Musa K. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:38 Kaynak: DHA

Ceyhan, Ödemiş, Güncel
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