Son Dakika Haberleri: Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu"
Son Dakika Güncel Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu'

Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu"

7 saat önce

19 Mayıs ilçesindeki Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu" açıldı.

Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde

19 Mayıs ilçesindeki Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu" açıldı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, konferans salonunun açılışı dolayısıyla düzenlenen programda, Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu'nun açılışının hayırlı olmasını diledi.

İmkanları dahilinde eğitim için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Topaloğlu, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Eğitime desteklerimiz maddi manevi her zaman devam edecektir." dedi.

Okul müdürü Murat Karaca da katkılarından dolayı Topaloğlu'na plaket sundu.

Daha sonra salonda Miraç Kandili dolayısıyla "Mevlid-i Nebi" programı gerçekleştirildi.

Programa 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut İşbilir ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim! İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 00:40:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]