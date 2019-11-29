Hamidiye Camii'ne ziyaretçi ilgisi

KIRŞEHİR'de 2 yıl önce inşa edilen, doğa figürlü iç süslemeleriyle dikkat çeken Hamidiye Camii, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Yenice Mahallesinde 1908 yılında yaptırılan mescidin yerine inşa 2 yıl önce inşa edilen Hamidiye Camii, doğa figürlü iç süslemeleriyle dikkat çekiyor. Duvarları kavak ağaçları ve çiçeklerle, kıblegahı şelale, tavanı gökyüzü figürüyle resmedilen, minberi ve etrafı çitle çevrili, zemini çimen ve toprak görünümlü halıyla kaplı yedigen şekilli camide namaz kılanlar, hem doğayla iç içe ibadet etme hissine kapılıyor hem de gördükleri manzaraları fotoğraflıyor.